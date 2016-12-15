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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:11

  pesikot написав:Ну що, пенсіонери на форумі

Всім на 11.5% добавили ?
Всі подивились в кабінеті ПФУ ?

ЛАД, sens, UA ...

За Сенса не знаю, він якось і субсидію отримує, може там пенсія невелика (хоча у військових юристів невелика - так не буває, вони собі все відсуджують), а у поліціянта полюбому давно уперлась в 20 прожиткових для непрацездатних (сьогодні це 23.6 т грн), тому його індексація не торкнеться. Все ті ж 23.6. Поки не піднімуть прожитковий в наступному (може) році.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:27

Табличка

  ЛАД написав:
  jump написав:Індексація пенсій: Хто отримає підвищення на 11,5% з 1 березня

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:


672 тис. пенсіонерів силових відомств :lol:
https://minfin.com.ua/ua/2025/02/26/146057122/


Чем эти "672 тис. пенсіонерів силових відомств" отличаются от остальных 9 с хвостиком млн.? Тем, что они моложе? Но тогда это не 672 тыс, а значительно меньше. Может в 2 раза, а, может, и ещё меньше.

https://tsn.ua/amp/ukrayina/na-pensiyi- ... 08274.html


Ну і за рік , що минув, там в кожній 5-річній віковій групі 20% перейшло в наступну, старшу групу. А група 45- взагалі відсутня (може яка випадкова сотня людей) , бо вже 3+ років нікого не звільняють по вислузі.
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