Всім на 11.5% добавили ? Всі подивились в кабінеті ПФУ ?
ЛАД, sens, UA ...
За Сенса не знаю, він якось і субсидію отримує, може там пенсія невелика (хоча у військових юристів невелика - так не буває, вони собі все відсуджують), а у поліціянта полюбому давно уперлась в 20 прожиткових для непрацездатних (сьогодні це 23.6 т грн), тому його індексація не торкнеться. Все ті ж 23.6. Поки не піднімуть прожитковий в наступному (може) році.
Ну і за рік , що минув, там в кожній 5-річній віковій групі 20% перейшло в наступну, старшу групу. А група 45- взагалі відсутня (може яка випадкова сотня людей) , бо вже 3+ років нікого не звільняють по вислузі.