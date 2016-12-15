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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:44

Re: Пенсії в Україні

  Hennady написав:Також необхідно врахувати різке підвищення зарплат держапарату останнім часом, що ще більше ВЖЕ впливає на розмір пенсій. Чомусь з цієї точки зору ніхто про підвищення зарплат держапарату не згадує і не розглядає.


А хіба закон 8222 від 23.11.2022 підписано президентом ?
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Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:16

Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов работы граждан в других странах в страховой стаж для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Новый порядок прописан в постановлении №562 от 16 мая.
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