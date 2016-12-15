А хіба закон 8222 від 23.11.2022 підписано президентом ?
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Суб 19 кві, 2025 17:44
Re: Пенсії в Україні
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:04
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:16
Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов работы граждан в других странах в страховой стаж для определения права на назначение пенсии по возрасту.
Новый порядок прописан в постановлении №562 от 16 мая.
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:56
Re: Пенсії в Україні
Схоже реформу переносять на жовтень.
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