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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 24 чер, 2025 18:25
Субсидії немає,пенсія вчасно 05 червня
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sens
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Додано: Вів 24 чер, 2025 19:16
sens написав:
Субсидії немає,пенсія вчасно 05 червня
Ну так і опалювальний сезон вже закінчився ... яка субсидія ?
Чи юрист цього не знає ?
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pesikot
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:47
00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання
01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна
02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю
04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії
04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі
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Ірина_
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:23
Ірина_ написав:
00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання
01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна
02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю
04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії
04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі
Манипулятивне відео ...
Бо дуже некорректно порівнювати пенсії в перерахунку по курсу ...
У нас завжди можна купити дешевше, ніж в Європі
У нас є субсидії, чого, скоріш за все, немає в Європі і комуналка там платиться в повному обсяці
У нас ще спробуй пенсіонера вигнати з городика чи з дачі, будуть обробляти земельку та збирати врожай, поки є можливість. Навіть якщо є гроші
Тобто, структура прибутків та видатків дуже різна між Україною та Європою
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pesikot
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:49
pesikot написав: Ірина_ написав:
00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання
01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна
02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю
04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії
04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі
Манипулятивне відео ...
Бо дуже некорректно порівнювати пенсії в перерахунку по курсу ...
У нас завжди можна купити дешевше, ніж в Європі
У нас є субсидії, чого, скоріш за все, немає в Європі і комуналка там платиться в повному обсяці
У нас ще спробуй пенсіонера вигнати з городика чи з дачі, будуть обробляти земельку та збирати врожай, поки є можливість. Навіть якщо є гроші
Тобто, структура прибутків та видатків дуже різна між Україною та Європою
і тому в нас пограничники з дронами на кордоні щоб європейці сюди не рвались в чорноземі порпатись на дачах.
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