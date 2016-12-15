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В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 15 лип, 2025 17:26
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В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
Додано: П'ят 18 лип, 2025 13:21
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