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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:26

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 13:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як вийти на пенсію на 10 років раніше та отримувати більше грошей
Ірина_
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