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Дивися повний текст Катерина Івлєва: яким має бути фінансовий менеджер.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:53
Катерина Івлєва: яким має бути фінансовий менеджер
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Дивися повний текст Катерина Івлєва: яким має бути фінансовий менеджер.
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