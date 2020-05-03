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Катерина Івлєва: яким має
бути фінансовий менеджер

Катерина Івлєва: яким має бути фінансовий менеджер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:53

Катерина Івлєва: яким має бути фінансовий менеджер

Пропонуємо до обговорення:
Портрет того, кого шукає сучасний бізнес.

Дивися повний текст Катерина Івлєва: яким має бути фінансовий менеджер.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:53

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