Мініфіні поки не вніс пропозицій щодо запланованої на 2020 рік податкової реформи або зміни її концепту.
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три ключові напрямки.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:22
В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три ключові напрямки.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:22
Щоб корова більше давала молока і менше їла, її потрібно частіше доїти і менше кормити.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:30
А Вы что, собираетесь военный сбор собирать до конца жизни, уже второй президент обещал давно закончить войну? Похоже Парламент и Правительство имитирует бурную деятельность вместо того, чтобы заниматься экономикой. Постоянные упрощения заканчиваются новыми проблемами для налогоплательщиков, новые счета для оплаты, новые штрафы за неправильные отправленные платежи
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52
Новое второе прохождение армии
В Украине может появиться новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Соответствующий законопроект № 3553 подал на рассмотрение Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский.
Зе-Чмо
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