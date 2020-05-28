В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...

Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:07

Ддя тех, кто в "танке" - ЕСВ и НДФЛ" - это все вместе налог с обычного работника!!! Просто его специально разделили, чтобы обыватели не знали, сколько они на самом деле платили в государство, когда сбо в ПФ, ФОнд занятости и Фонд временной потери трудоспособности в целом составляли более 40%! Плюс еще прогрессивная шкала подоходного налога была. Итого каждый работающий гражданин "кроился" своими заработанными средствами с государтсвенной машиной на более, чем 60% дохода!! С 2011 до 2016 это было 34,7%. а с 2016 и по сейчас - это 22% (для наемных работников). И хоть размер ЕСВ как бы уменьшили, но количество ФОндов не сократили. И зарплаты у них там даалеко не "минималки". Поэтому я за то, чтобы объединить все налоги с получаемого дохода в один, установить его на уровне не выше 15-20% в общем, разогнать кучу фондов и дармоедов в них, и ввести страховую медицину, накопительные пенсии и убрать выплаты по инвалидности. (их рамзер ничтожно мал, а куча бюрократов в ЛКК, которые "кормятся" от просителей - просто тьма)