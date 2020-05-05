RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мін'юст пропонує банкам
автоматично блокувати рахунки...

Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:20

Государственный беспредел.
Как люди могут возвращать долги, если их счета арестованы.....
Логики в некоторых моментах 0
anton_gms
 
Повідомлень: 790
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:34

  sergej1174 написав:Это называется -- без суда и следствия.

Блокировка счетов - по решению суда, в реестр должников прост отак не попадают, какой тут "без суда и следствия"? Удивляюсь масштабу нытья. Должник, и суд вынес решение - возвращай
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 6465 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:15

  tnv02078045 написав:А жить людям за что, есть дети, да и сами люди. Да должник, но не топить же людей окончательно. Теперь люди у которых долги, не смогут даже в суде себя защищать ведь, за официальная, счёт в банке заблокирован, кушать нет за что купить, на адвоката нет денег и поцдут люди суицид совершать. Правительство одно лучше другого, а законы пишут для себя.

Антисоциальный вектор политики в действии. Если должник нужно дожать.
Зачем в государстве, где оф. прожиточный минимум и минималка меньше обычных расходов на тарифы и элементарную еду, устанавливается такой "порядок" - вопрос не риторический.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9663
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Zebra і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес пропонує обкладати податком доходи від... 1, 2, 3
R2 » Чет 07 тра, 2020 21:11
26 1567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 02:21
Giroi
В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на... 1, 2, 3
R2 » Вів 05 тра, 2020 20:33
28 1559
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 20:04
Амвросий
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 05 тра, 2020 16:22
71 3749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:02
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16273)
30.05.2020 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.