Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...

Государственный беспредел.
Как люди могут возвращать долги, если их счета арестованы.....
Логики в некоторых моментах 0
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:20
Государственный беспредел.
Как люди могут возвращать долги, если их счета арестованы.....
Логики в некоторых моментах 0
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:34
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:15
Антисоциальный вектор политики в действии. Если должник нужно дожать.
Зачем в государстве, где оф. прожиточный минимум и минималка меньше обычных расходов на тарифы и элементарную еду, устанавливается такой "порядок" - вопрос не риторический.
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