Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...

Государственный беспредел.
Как люди могут возвращать долги, если их счета арестованы.....
Логики в некоторых моментах 0
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:20
Государственный беспредел.
Как люди могут возвращать долги, если их счета арестованы.....
Логики в некоторых моментах 0
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:34
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:48
Довели людей самі до такої ситуації.Люди в боргах практично всі,але це все через те,що реально нема за що жити! Я не розумію,влада змінюється і кожен обіцяє щось змінити,а кожен день стає все гірше і гірше.Чому так? Блокувати рахунки? Кому??? Забрати ще ті останні копійки,на які і так не можливо вижити.Шановна владо думайте головою,що робите! Щоб навпаки, допомогти простим людям,ВИЖИТИ,то вони ще віджимають.Як можна забрати в дитини кусок хліба? В інваліда,та навіть гривню,з його пенсії,як? Людина,яка працює на роботі забрати в неї гроші так тяжко зароблені,та невже ви думаєте,що ця людина буде продовжувати працювати? Ви знаєте,багато чого довелося побачити за ці роки при правлінні різних призедентів, але такого ще не було!!! Шановна владо включіть мозг! Перегляньте закони! Закликаю вас!!!!!
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:15
Антисоциальный вектор политики в действии. Если должник нужно дожать.
Зачем в государстве, где оф. прожиточный минимум и минималка меньше обычных расходов на тарифы и элементарную еду, устанавливается такой "порядок" - вопрос не риторический.
О законности подобного даже речи не идет.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 30 тра, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:55
Блокировка счетов не по решению суда, а по решению испонителя. Суд счета не блокирует, а постановляет взыскать долг, но фактически блокировка счетов исполнителями не законна, т.к. суд напрямую не обязывал их блокировать.
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:05
Re: Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
По решению суда должник попадает в реестр должников, а дальше уже включается исполнитель. Ещё одного решения суда здесь не нужно, это вполне логично
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:02
Это не логично и не соответствует конституционным имущественным правам граждан. Взыскать не значит арестовать, заблокировать и т.п.
По логике в постановах судьи решают, что ответчик должен заявителю что то и выносят решение о взыскании. Исполнители это третья сторона и никак не судебная. Любые действия с имуществом должника "по логике" должны быть с санкции судьи. Но фактически законы до того доупрощали, что теперь исполнители становятся судьями.
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:02
Суд, навіть якщо він би був,впершу чергу розгляне доходи боржника і тільки тоді винесе рішення скільки зможе цей боржник сплачувати,а це копійки.Тому це не вигідно для них.Краще заблокувати все,залишити людину на нулі,забрати все.Саме через те,вони наділили цих виконавців такими правами.Тепер навіть коллекторів не вигідно наймати,бо там як лотерея.А так точно заберуть все і тих пару тисяч що людина взяла та й щей свої скажені проценти.
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:07
Ребята у меня заблокировали две карты
Соц и песия денег нет совсем готов в тюрьму там хоть накормят, продать или забрать уже тоже нечево, рисую транспорант и на майдан голодовать!
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