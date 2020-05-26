Это прям анекдот какой то.
Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка.
Срочно скорую автору этой ереси.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:32
Это прям анекдот какой то.
Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка.
Срочно скорую автору этой ереси.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:49
Готов купить у эксперта-аналитика Михаила Фёдорова доллары по 22. Он даже будет в профите, когда по его прогнозам доллар станет по 21.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:40
Так тож не для Вас стаття розрахована, а на заробітчан. Вони, не маючи можливості поїхати на заробітки, повинні "за щастя" скинути валюту по 27, по 26, а не по 21. Йде виманювання, примус до продажі валюти, перед обвалом курсу...
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:05
уважаемые клиенты
,
если такие есть,конечно.
срочно бегите из этой конторы.
если там такие эксперды
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:20
Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
Задача одна, максимально выдавить валюту из населения.
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