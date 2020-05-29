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Субсидії в Україні: хто
і скільки отримує грошей

Субсидії в Україні: хто і скільки отримує грошей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:49

Субсидії в Україні: хто і скільки отримує грошей

Пропонуємо до обговорення:
У квітні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 3,386 млн громадян

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:50

Кто бы сомневался,что в самом богатом городе Украины,размер субсидии самый высокий.Там же обитают "бедные" депутаты, министры, олигархи,которым нужно доплачивать на содержание вилл и особняков.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:17

Это говорит о том, что в Киеве самые высокие цены, а доходы людей копеечные. Очень много людей, которые ПАХАЛИ, а пенсия 1638 грн, это в Киеве - в самом дорогом городе. Деньги в Киеве заканчиваются, тут нет возможности контрабасить сигами и водкой до "пхоольщи" и подрабатывать там же откладывая черный нал под матрас, при этом получая социалки и субсидии за счет пашущих киевлян, харьковчан и т.д.
freelanc
 
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