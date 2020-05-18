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Як змінювалися ціни на
електроенергію в Європі за...

Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:13

Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за...

Пропонуємо до обговорення:
Портал kosatka провів аналіз ціни на електричну енергію в деяких країнах ЄС і порівняв їх з цінами в Україні.

Дивися повний текст Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за останні 5 років (інфографіка).
R2
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