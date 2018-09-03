У Міністерстві юстиції України розповіли, в яких населених пунктах вже можна скористатися сервісом "єМалятко".
Дивися повний текст У Мін’юсті розповіли, де в Україні вже діє послуга \"єМалятко\".
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:10
У Мін’юсті розповіли, де в Україні вже діє послуга...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мін’юсті розповіли, де в Україні вже діє послуга \"єМалятко\".
Додано: Суб 30 тра, 2020 22:10
Новина настільки інформативна, що взагалі не виникає питань крім одного - що це взагалі таке?
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