Обмежується рух вантажівок вагою понад 24 тонни.
Дивися повний текст Україна з 1 червня вводить сезонні обмеження для вантажівок.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:02
Україна з 1 червня вводить сезонні обмеження для вантажівок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна з 1 червня вводить сезонні обмеження для вантажівок.
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:02
А зерновозы и самосвалы возящие по 40 тонн и платящие так называемым инспекторам это коснётся?В Славянске когда стояли весы туда загоняли в основном бусинки .Зерники колонной шли мимо.Как то так.
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:08
Re: Україна з 1 червня вводить сезонні обмеження для вантажі
фінгя, чекаємо на новину "в Україні почали в автоматичному режимі штрафувати за перевищення ваши"
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