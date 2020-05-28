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Шмигаль розповів, скільки грошей виділять бізнесу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:08
Пропонуємо до обговорення:
Анонсована урядом державна програма кредитування бізнесу «Нові гроші» передбачає, що поточного і наступного року на її виконання будуть виділені державні гарантії в розмірі 10 млрд грн.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, скільки грошей виділять бізнесу через програму кредитування \"Нові гроші\"
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:08
нисколько) пока банки мутят схематоз овгз с нбу и минфином - им нафиг не нужна эта морока с кредитами и тд)
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luckymix
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