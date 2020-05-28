RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль розповів, скільки
грошей виділять бізнесу через...

Шмигаль розповів, скільки грошей виділять бізнесу через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:08

Шмигаль розповів, скільки грошей виділять бізнесу через...

Пропонуємо до обговорення:
Анонсована урядом державна програма кредитування бізнесу «Нові гроші» передбачає, що поточного і наступного року на її виконання будуть виділені державні гарантії в розмірі 10 млрд грн.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, скільки грошей виділять бізнесу через програму кредитування \"Нові гроші\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88531
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:08

нисколько) пока банки мутят схематоз овгз с нбу и минфином - им нафиг не нужна эта морока с кредитами и тд)
luckymix
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 13.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cuprum, LOKY і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповів, як конфлікт між США і Китаєм зачепить...
R2 » Нед 31 тра, 2020 09:15
1 464
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 14:10
p_a_l
Субсидії в Україні: хто і скільки отримує грошей
R2 » Суб 30 тра, 2020 11:49
4 502
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 16:46
denis9262
Шмигаль розраховує на відновлення економіки у другій...
R2 » Чет 28 тра, 2020 10:41
3 185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 13:25
svetoch-10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86413)
01.06.2020 12:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.