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Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:36
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