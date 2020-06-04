Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.
Дивися повний текст Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:36
Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу.
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:00
лабораторий может и нет, но это не мешает успешно помогать другим лабораториям, например, участвуя в вычислительном проекте
вот вместо майнинга могли бы возле АЭС такое устроить, но ведь пофиг, оно ж денег не откатит
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:38
Re: Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу
Да..а я уже достал свой дорогой конструктор советского времени там увеличитки и детский микроскоп в надежде заработать миллион обещанный,а да мало кто знает это гдр производство.. Нет зеля же обещал,что мне миллиарды на лаборатории бактереологическия,я сам себе генный инженер и в увеличитку увижу то что армия клеточников с супервышими образованием и опытом не увидит..
А да Tamagoch,там аутсорс работает..детального расследования никто не хочет..,кто за небольшие деньги будет лазить в пещеры уколы делать мышам которые щерятся причем без биохазард условий.
китайцам можно доверить копировать технику мелкую,сидеть на конвейере..
но мутить с генами-большая ошибка..метод проб и ошибок в той теме у них будет дорого стоить всем нам.
ну и узкоглазые должны быть не признаны в мире хотя бы потому что жрут собак и котов,диких животных.
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:24
А как же американские биолабы функционирующие в Украине? Нельзя из-за угрозы нац. безопасности временно национализировать одну? Хотя о чем это я - "обком" не даст.
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