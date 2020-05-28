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Київстар дозволив платити за
ігри і комуналку з мобільного

Київстар дозволив платити за ігри і комуналку з мобільного
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:41

Київстар дозволив платити за ігри і комуналку з мобільного

Пропонуємо до обговорення:
Користуватися сервісом можна за допомогою коротких USSD-команд і СМС.

Дивися повний текст Київстар дозволив платити за ігри і комуналку з мобільного.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:42

Работаю онлайн не первый год, мне удобнее когда зп приходит на мобильный. Раньше постоянно пользовался услугами по выводу денег от киевстар, но комиссия у них бешенная. Сейчас делаю выводы на карту через Global 24, комиссия меньше, да и деньги поступают на счет сразу.
rkotok8
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