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Дивися повний текст Київстар дозволив платити за ігри і комуналку з мобільного.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 00:41
Київстар дозволив платити за ігри і комуналку з мобільного
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Дивися повний текст Київстар дозволив платити за ігри і комуналку з мобільного.
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:42
Работаю онлайн не первый год, мне удобнее когда зп приходит на мобильный. Раньше постоянно пользовался услугами по выводу денег от киевстар, но комиссия у них бешенная. Сейчас делаю выводы на карту через Global 24, комиссия меньше, да и деньги поступают на счет сразу.
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