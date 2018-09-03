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У Пенсійному Фонді розповіли про зростання мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:17
Пропонуємо до обговорення:
Цифрами і розрахунками поділилася голова прес-служби Пенсійного фонду Ганна Швець.
Дивися повний текст У Пенсійному Фонді розповіли про зростання мінімальної пенсії
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