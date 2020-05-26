|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:38
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:26
Нет не за лохов и даунов.
Им просто фиолетово.
Фиолетово на то как народ отреагирует.
Поскольку ничего народ поделать не сможет
Мне кажется что они скоро даже уже фуфловые отмазки не будут лепить.
Так и будут говорить:
- Здесь мы украли столько, здесь столько, и планируем украсть ещё и вот это. Видели моего сыночка на последней Бентли, это с вон того разворованного детского сада и с вон той больницы. Ну что нищеброды, что вы нам сможете сделать?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:31
а носы у этих "мышей" длинные как у слонов
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:39
в расход таких надо мышей сразу пускать... они плодятся знаешь как?
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:52
Мышей необходимо посадить с конфискацией и все руководство за пособничество и халатность, за счет уволеных расхитителей нанять на службу котов с приютов. И такие смешные истории должен сообшать не советник МВД, а квартал или дизель шоу
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:56
Re: «Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень
мне одному показалось, что это не мыши, а крысы?
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:59
Ну Ви ж насправді розумієте - що цього не буде взагалі .
Вище певного рівня абсолютно всі так живуть - і як вони самі своїх будуть карати ?
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:24
FIFO умному достаточно, дураку не поможет.
Кто говорил что их вообще закупали, а не порося вывел пару миллиардов на построение из кизяка в Молдавистане своей статуи глав.цыгана?
Зараз переглядають цей форум: _hunter, elitvinova і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|