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В Україні змінили розміри
соціальних виплат: хто і...

В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:29

В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Верховної Ради України прийняли законодавчий акт, згідно з яким значно збільшено розміри соціальних виплат.

Дивися повний текст В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і скільки зможе отримати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:29

Всем детям-инвалидам повышение будет или тем детям-инвалидам, которые находятся под опекой?
svetmyas7959
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:20

Ну да, дитина з інвалідністю до 18 років отримуватиме 7000 грн, а вже 19-річні, які перебувають на забезпеченні батьків, бо не мають змоги працевлаштуватись, якби і хотіли, отримуватимуть 1500. Оце турбота так турбота.
falconl201076
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:26

  svetmyas7959 написав:Всем детям-инвалидам повышение будет или тем детям-инвалидам, которые находятся под опекой?

скоро проверим... когда ждать? уже на той неделе? :D
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:19

Не очень понял по выплате на ребенка - такая сумма и была ранее. В чем изменение?
djklik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:51

Почему тогда матерям-одиночкам где дети до 3 лет платят только по 2000 грн, а женщинам где есть мужья по 10000 грн? Это не справедливо
certanirina37
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:11

У меня дочери 11лет, инвалидность до 18 лет....так вот, сегодня мы получили не 7000 обещанных, а 3500 половина из них уйдёт тупо на памперсы, на вторую половину
выживай как хочешь
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:57

Re: В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...

У нас ребенок с инвалидностью 9 лет. Получили только 1712 грн. И где обещанные 7763?
Неужели и тут соврали? Разочарована!
mila_podmazko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 01:25

Размер выплаты зависит от суммы доходов получаемых опекуном?
sashkogrishkin
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