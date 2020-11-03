RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Податки та Оподаткування,
Державний бюджет
/
ФОП і РРО

ФОП і РРО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:23

Re: ФОП і РРО

  Долярчик написав:Я обирав президента!
А те, що його "оточуючі" часто підкладають йому

Він сам привів всіх цих "оточуючих", на ньому вся повнота відповідальності.
Саме ви і такі як ви й привели все це сміття. То ж відмазки про "я не за них голосував" не катять.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28043
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 6736 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:39

  Долярчик написав:Я обирав президента!
А те, що його "оточуючі" часто підкладають йому
Ви обирали дядьку який за вас для вас все зробить...
Точно так само як прийняли рішення принести свої гроші Гонті,який мав зробити вас багатими....
Але безкоштовний сир - тільки в мишеловці...

Тому згадайте
Перед Виборами 2019 - я писав
Виграє Порошенко-я зобовязуюсь платити на 20% більше податків( і навіть не кривив при цьому душею ,бо знав що при Порошенко економічна ситуація покращиться і я зможу виконати свою обіцянку)
Але при цьому я питав
Хто з зеленофілів готовий підтримати мій почин і заявити - виграє Зеленський я буду платити на 20% більше податків....

А тепер Ви не те що не хочете підтримати того кого обрали - ви йому ще й палки в колеса вставляєте.
І хто зеленофіли 2019 року розливу - після цього?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23460
З нами з: 15.01.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:42

Парламент вирішив на рік відтермінувати впровадження касових апаратів для ФОП
https://www.unn.com.ua/uk/news/1900762- ... v-dlya-fop
jump
 
Повідомлень: 3362
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:00

  jump написав:Парламент вирішив на рік відтермінувати впровадження касових апаратів для ФОП
https://www.unn.com.ua/uk/news/1900762- ... v-dlya-fop

Так сьогодні тисячі ФОПів вийшли на ПОДАТКОВИЙ МАЙДАН!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8857
З нами з: 19.10.15
Подякував: 545 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:09

Re: ФОП і РРО

Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8857
З нами з: 19.10.15
Подякував: 545 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:01

Re: ФОП і РРО

jump написав:Парламент вирішив на рік відтермінувати впровадження касових апаратів для ФОП
https://www.unn.com.ua/uk/news/1900762- ... v-dlya-fop


Ещё не решил, законопроект, у них семь пятниц на неделе
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18967
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 7273 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:04

Re: ФОП і РРО

Скільки дрібних ФОПів в Україні - 2 ляма?
А прийшло сьогодні щось ~ 12 000!

От і маємо, що маємо © :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8857
З нами з: 19.10.15
Подякував: 545 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:25

  Долярчик написав:Скільки дрібних ФОПів в Україні - 2 ляма?
А прийшло сьогодні щось ~ 12 000!

От і маємо, що маємо © :roll:

видимо, остальные фопы готовы использовать РРО.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17451)
04.11.2020 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.