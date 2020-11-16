Додано: Вів 17 лис, 2020 13:08

Той, чиє ім’я не можна називати, не полишає намагань переконати нас, що зовсім не обов’язково купувати класичний касовий апарат, достатньо скачати додаток з сайту ДПС, каже програмні РРО (пРРО) безкоштовні і доступні кожному. Але з цього приводу виникають деякі міркування:

1. Не всі мають гаджет, куди можна було б скачати програмне РРО. У багатьох власне підприємців чи їх працівників звичайні кнопочні телефони. Тобто з метою використання пРРО спочатку треба придбати смартфон, планшет, ноутбук чи комп‘ютер. Це НЕ безкоштовно.

2. Для використання пРРО необхідний доступ до інтернету. Якщо використовувати мобільний інтернет, то збільшиться трафік. Мобільні оператори зазвичай надають фіксовану кількість Гб у обраному вами пакеті послуг; все що понад оплачується додатково. Або купувати тариф з безлімітним інтернетом, який, звісно, коштує дорожче. Отже ваші витрати збільшаться. Щоб використовувати wi-fi або провідний інтернет, вам спочатку треба його провести до місця продажу. Як всі здогадались, це не є безкоштовно. І далі щомісяця сплачувати за це абонплату. А це додаткові РЕГУЛЯРНІ витрати, а не безкоштовно

3. Звісно, для вдалого кодування товарів можна запросити програміста. Але, ви вже в курсі, - це НЕ безкоштовно.

4. Навіть якщо у вас смартфон, чи має він технічні характеристики, необхідні для успішного ведення обліку? Наприклад, чи достатня оперативна пам‘ять, що впливає на швидкість передачі даних. Крім того, треба сформувати перелік усього товару, який ви продаєте, описати всі залишки, точно вказавши код товару. Добре, якщо це 100 найменувань. А якщо 2000? А якщо 10 тис. найменувань різних дрібниць? Вносячи такий перелік товару в смартфон, яким ви користуєтесь зараз, чи впевнені ви, що його пам‘яті вистачить для такої немаленької бази даних? Чи в процесі ви встигнете внести 2 тис. найменувань, а ще 3 залишаться незаписаними, бо забракне пам‘яті вашого гаджету. Скільки треба буде заплатити за новий з потрібними характеристиками? Хіба це безкоштовно?

5. Телефон (смартфон) - особиста річ. Часто ми тут зберігаємо особисті контакти, фотографії, відео, СМСки, записки, та навіть розпорядок дня. І поряд з усім цим зберігатиметься база товару. Це власне ділова документація. У разі перевірки податківець триматиме в руках мої особисті файли. Чи можна розраховувати на те, що у нього не виникне бажання скористатися цим?

6. Будь-які перевірки краще знімати на відео. Якщо ваш смартфон - це каса, яку перевіряють, чим ви будете знімати відео? З чого ви подзвоните бухгалтеру чи адвокату, коли перевіряючий тримає в руках ваш гаджет?

7. Також варто зважати на те, що чим більше використовується смартфон, тим більше він зношується. У всіх такі мега-круті гаджети, які ніколи не зависали або не глючили? Це наближує дату вимушеної купівлі нового, тобто на горизонті нові витрати.

8. Всі ми не ідеальні, часто поринаємо у вир житейських турбот. Інколи у мене були випадки, коли я банально забувала телефон вдома. Якщо ваш власний телефон це ще й реєстратор розрахункових операцій, то, забувши його вдома, ви порушуєте закон!

9. Не слід забувати, що ваше так зване пРРО все ще телефон. Саме у той момент, коли ви намагаєтеся зареєструвати черговий чек, вам хтось дзвонить. Ви впевнені, що не допустите помилку через це? Але ж помилки в нашому випадку не безкоштовні.

10. Або можна не використовувати з цією метою особистий телефон, а купити інший спеціально для торгівлі і залишати його в магазині. Безкоштовно?

11. У нашому місті неодразово були випадки, коли із магазина крали особисті телефони продавців. Наступне питання - що робити, якщо телефон вкрадуть? Згадайте, які заходи вживаються при втраті документів - ви маєте давати оголошення в газету про визнання недійсним цього документу. Якщо вкрали паспорт, то ви ще маєте сплатити штраф за НЕДБАЛЕ відношення до документів. Мало того, що ніхто (правопохоронні органи) їх не шукає, так потім на цей паспорт ще й кредитів набирають, до яких ви не маєте жодного відношення. Де гарантії, що з вкраденого телефона з вашою базою товарів та послуг не будуть реєструватися фальшиві чеки?

12. Ще раз про викрадення гаджета. Коли ви почали використовувати свій смартфон як пРРО, ви всі товари вносили в базу вручну, бо, як відомо, імпорт-експорт даних в цій «програмі» не передбачений. Як законослухняний підприємець ви реєструєте всі чеки. Залишки обраховуються автоматично. Якщо смартфон вкрали, ви втратили всю свою базу з кілька тисяч найменувань з усіми кодами. Купите новий гаджет і знов будете вносити всі товари вручну. І от найцікавіше - чи зможете ви відтворити всі позиції по пам‘яті так само, як у викраденому смартфоні, і чи співпадуть потім залишки?

13. Питання про якість інтернету теж залишається відкритим. Як у мобільного оператора, так і в місцевих провайдерів трапляються збої. Це не має значення, коли ви просто читаєте стрічку ФБ, але коли ви несете відповідальність за реєстрацію фіскального чеку, це набуває зовсім іншого забарвлення.

14. Цікава також ситуація з найманими працівниками. Чи дозволить працівник використовувати особисту річ для ведення ділової документації? Якщо так, то ви маєте безмежно йому довіряти і бути впевненим у безпомилковості його дій. Якщо ні, то повертаємось до пункту 10. Те саме, якщо ви не хочете, щоб ваш найманий використовував ваш смартфон. Тобто у випадку з працівниками уникнути купівлі пристрою спеціально для торгової точки не вдасться.

15. Чек має бути підтверджений цифровим підписом. Якщо найманий працівник попросив вихідний чи захворів, хто відповідальний за чеки? Скільки працівників (цифрових підписів) може бути закріплено за одним пРРО?



Це мої досить сумбурні думки з приводу безкоштовних саме програмних РРО. Багато питань залишається без відповіді. Доповнюйте у коментарях.



*Під час написання цього тексту навмисно користувалася виключно телефоном. Через маленькі розміри, м‘яко кажучи, не зручно. А нам ще біля 5 тис. (в кого як) найменувань товару вводити.

Наталка Петренко, ФБ