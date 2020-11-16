Той, чиє ім’я не можна називати, не полишає намагань переконати нас, що зовсім не обов’язково купувати класичний касовий апарат, достатньо скачати додаток з сайту ДПС, каже програмні РРО (пРРО) безкоштовні і доступні кожному. Але з цього приводу виникають деякі міркування: 1. Не всі мають гаджет, куди можна було б скачати програмне РРО. У багатьох власне підприємців чи їх працівників звичайні кнопочні телефони. Тобто з метою використання пРРО спочатку треба придбати смартфон, планшет, ноутбук чи комп‘ютер. Це НЕ безкоштовно. 2. Для використання пРРО необхідний доступ до інтернету. Якщо використовувати мобільний інтернет, то збільшиться трафік. Мобільні оператори зазвичай надають фіксовану кількість Гб у обраному вами пакеті послуг; все що понад оплачується додатково. Або купувати тариф з безлімітним інтернетом, який, звісно, коштує дорожче. Отже ваші витрати збільшаться. Щоб використовувати wi-fi або провідний інтернет, вам спочатку треба його провести до місця продажу. Як всі здогадались, це не є безкоштовно. І далі щомісяця сплачувати за це абонплату. А це додаткові РЕГУЛЯРНІ витрати, а не безкоштовно 3. Звісно, для вдалого кодування товарів можна запросити програміста. Але, ви вже в курсі, - це НЕ безкоштовно. 4. Навіть якщо у вас смартфон, чи має він технічні характеристики, необхідні для успішного ведення обліку? Наприклад, чи достатня оперативна пам‘ять, що впливає на швидкість передачі даних. Крім того, треба сформувати перелік усього товару, який ви продаєте, описати всі залишки, точно вказавши код товару. Добре, якщо це 100 найменувань. А якщо 2000? А якщо 10 тис. найменувань різних дрібниць? Вносячи такий перелік товару в смартфон, яким ви користуєтесь зараз, чи впевнені ви, що його пам‘яті вистачить для такої немаленької бази даних? Чи в процесі ви встигнете внести 2 тис. найменувань, а ще 3 залишаться незаписаними, бо забракне пам‘яті вашого гаджету. Скільки треба буде заплатити за новий з потрібними характеристиками? Хіба це безкоштовно? 5. Телефон (смартфон) - особиста річ. Часто ми тут зберігаємо особисті контакти, фотографії, відео, СМСки, записки, та навіть розпорядок дня. І поряд з усім цим зберігатиметься база товару. Це власне ділова документація. У разі перевірки податківець триматиме в руках мої особисті файли. Чи можна розраховувати на те, що у нього не виникне бажання скористатися цим? 6. Будь-які перевірки краще знімати на відео. Якщо ваш смартфон - це каса, яку перевіряють, чим ви будете знімати відео? З чого ви подзвоните бухгалтеру чи адвокату, коли перевіряючий тримає в руках ваш гаджет? 7. Також варто зважати на те, що чим більше використовується смартфон, тим більше він зношується. У всіх такі мега-круті гаджети, які ніколи не зависали або не глючили? Це наближує дату вимушеної купівлі нового, тобто на горизонті нові витрати. 8. Всі ми не ідеальні, часто поринаємо у вир житейських турбот. Інколи у мене були випадки, коли я банально забувала телефон вдома. Якщо ваш власний телефон це ще й реєстратор розрахункових операцій, то, забувши його вдома, ви порушуєте закон! 9. Не слід забувати, що ваше так зване пРРО все ще телефон. Саме у той момент, коли ви намагаєтеся зареєструвати черговий чек, вам хтось дзвонить. Ви впевнені, що не допустите помилку через це? Але ж помилки в нашому випадку не безкоштовні. 10. Або можна не використовувати з цією метою особистий телефон, а купити інший спеціально для торгівлі і залишати його в магазині. Безкоштовно? 11. У нашому місті неодразово були випадки, коли із магазина крали особисті телефони продавців. Наступне питання - що робити, якщо телефон вкрадуть? Згадайте, які заходи вживаються при втраті документів - ви маєте давати оголошення в газету про визнання недійсним цього документу. Якщо вкрали паспорт, то ви ще маєте сплатити штраф за НЕДБАЛЕ відношення до документів. Мало того, що ніхто (правопохоронні органи) їх не шукає, так потім на цей паспорт ще й кредитів набирають, до яких ви не маєте жодного відношення. Де гарантії, що з вкраденого телефона з вашою базою товарів та послуг не будуть реєструватися фальшиві чеки? 12. Ще раз про викрадення гаджета. Коли ви почали використовувати свій смартфон як пРРО, ви всі товари вносили в базу вручну, бо, як відомо, імпорт-експорт даних в цій «програмі» не передбачений. Як законослухняний підприємець ви реєструєте всі чеки. Залишки обраховуються автоматично. Якщо смартфон вкрали, ви втратили всю свою базу з кілька тисяч найменувань з усіми кодами. Купите новий гаджет і знов будете вносити всі товари вручну. І от найцікавіше - чи зможете ви відтворити всі позиції по пам‘яті так само, як у викраденому смартфоні, і чи співпадуть потім залишки? 13. Питання про якість інтернету теж залишається відкритим. Як у мобільного оператора, так і в місцевих провайдерів трапляються збої. Це не має значення, коли ви просто читаєте стрічку ФБ, але коли ви несете відповідальність за реєстрацію фіскального чеку, це набуває зовсім іншого забарвлення. 14. Цікава також ситуація з найманими працівниками. Чи дозволить працівник використовувати особисту річ для ведення ділової документації? Якщо так, то ви маєте безмежно йому довіряти і бути впевненим у безпомилковості його дій. Якщо ні, то повертаємось до пункту 10. Те саме, якщо ви не хочете, щоб ваш найманий використовував ваш смартфон. Тобто у випадку з працівниками уникнути купівлі пристрою спеціально для торгової точки не вдасться. 15. Чек має бути підтверджений цифровим підписом. Якщо найманий працівник попросив вихідний чи захворів, хто відповідальний за чеки? Скільки працівників (цифрових підписів) може бути закріплено за одним пРРО?
Це мої досить сумбурні думки з приводу безкоштовних саме програмних РРО. Багато питань залишається без відповіді. Доповнюйте у коментарях.
*Під час написання цього тексту навмисно користувалася виключно телефоном. Через маленькі розміри, м‘яко кажучи, не зручно. А нам ще біля 5 тис. (в кого як) найменувань товару вводити. Наталка Петренко, ФБ
На акції протесту 16 вересня 2020 року в Києві було біля 10 тис.підприємців малого бізнесу, які хочуть зберегти своє право на працю. Цей бій з владою йде вже цілий рік! Але з кожним разом нас стає все більше!. Цей раз нас підтримали вже 200 народних депутатів, але потрібно 226! Ми на один крок ближче до перемоги!
Якщо Ви відкладаєте постійно поїздку на мирну акцію протесту в Київ проти цих драконівських законів 128, 129 і 367, то зробіть один необхідний ритуал: -- перерахуйте свій товар, який без первинних документів, а саме: без сертифікатів відповідності, без податкової накладної чи офіційного розмитнення; --перемножте весь цей залишок товару на 51 тис.грив. згідно закону 367. Привітайте себе, бо ВИ - МІЛЬЙОНЕР по штрафах, і це стосується нас всіх: 1-ї, 2-ї і 3-ї групи єдиного податку. Після першої перевірки Держпродспоживслужбою через наявність на Вашому торговому місці такого товару, буде накладений штраф на Вашу квартиру, машину,товар і рахунок в банку - до погашення Вами мільйонного штрафу! З 1 січня 2021 року цей залишок товару буде вважатися контрабандою і підлягати утилізації, тому що він без первинних документів (згідно закону 367) і Ви не зможете його запрограмувати в свій касовий апарат.
Увага: 1-а група ФОПів - це тільки роздрібна торгівля на ринках!!! Якщо Ви ще до цього часу продаєте товар оптом, то з 1.01.2021 року оптовики з Вас будуть вимагати накладну на Ваш товар з Вашою повною адресою місця торгівлі і Вашим ідентифікаційним кодом. Це потрібно їм для того, щоб вони змогли його закодувати в свій касовий апарат для реалізації. Після зустрічної перевірки податкової по Вашому коду - Ви вже на 2-й групі з касовим апаратом і штрафом в 51 тис.грив. за нецільове використання єдиного податку!
РРО вводиться : з 1 січня 2021 р - реалізація товарів через Інтернет, продаж технічно-складної продукції, ... з 1 квітня 2021 р - для всіх платників єдиного податку 2-4 груп.
Фіскальний РРО - реєстратор розрахункових операцій (касовий апарат), який роздруковує і передає в податкову фіскальний чек з 30-ю позиціями, також і Z-звіт: -- його вартість від 6,5 до 12 тис.грив.; -- його щомісячне обслуговування до 500 грив.; -- необхідність вести повний касовий і бухгалтерський облік (послуги бухгалтера для роботи з РРО від 5 тис.грив.; -- програмування всього товару тільки з податковими накладними (неправильно закодували - штраф 850 грив. за кожну позицію товару); -- 100%-а необхідність покриття Інтернет-зв'язку для передачі фіскальних чеків і Z-звітів в податкову (за неподачу їх - штраф 510 грив. за кожен чек); -- немає можливості вести гнучку цінову політику (змінити терміново ціну товару для покупця); -- якщо продали товар без фіскального чека - штраф 150% від вартості товару (закон про кешбек 129); -- ще додайте сюди взятки перевіряючим органам, тому що знайдуть обов'язково у Вас помилку!
Пам'ятайте! Підприємець відповідає всім своїм майном !!! Так влада хоче наповнювати держбюджет за рахунок нас, малого бізнесу!
То може не треба цього допускати і наступного разу кожному з Вас приїхати на мирну акцію в Київ, заставити своєю присутністю проголосувати народних депутатів за відміну цих драконівських законів 128,129 та 367 і захистити себе від банкрутства???
Долярчик написав:Так, але з тими РРО, що хочуть ввести і ще первинні документи на товар їм показуй(а якого х пропускають той товар на митниці) - коротше, якийсь дурдом!
Так звернись до свого кумира, напиши, що ти три роки з трусів вискакував, розказував всім, що треба вигнати баригу і обрати сонцесяйного, що ти зробив колосальний вклад в популяризацію бубочки і він тебе послухає, тож класний прєзік, він просто не знає, то все Гетьманцев мутить втиху від святоши. Він це все прочитає, викличе Гетьманцева і скаже - пішов розбійник звідси, бо ща Баканову пазваню. І все - в чому проблема?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Рада отказалась отложить введение кассовых аппаратов для "упрощенцев" Верховная Рада отклонила законопроект "О внесении изменений Налоговый кодекс и другие законодательные акты о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4313-д за основу проголосовали всего 17 народных депутатов, против – 228.
Перед голосованием председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии "Слуга народа") предложил снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку для его поддержки недостаточного голосов, и предложил депутатам всех фракций разработать новое компромиссное решение.
Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада также не смогла принять этот законопроект, согласившись отправить документ на подготовку к повторному первому чтению.
Законопроектом предлагаломь отсрочить на один год (до 1 января 2022 года) введение обязательного применения регистраторов расчетных операций или программных регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога 2-4 групп (физическими лицами-предпринимателями).
Кроме того, на аналогичный срок предлагалось отложить вступление в силу положений Налогового кодекса о так называемом "кешбеке" – возможности покупателя получить часть уплаченного продавцом штрафа за нарушение порядка расчетных операций по результатам проведенной по его жалобе проверки.
Также предлагалось отложить повышение штрафов за за нарушение некоторых требований закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".
Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость предлагаемых в нем изменений обосновывается, в частности, тем, что введение обязательного применения регистраторов расчетных операций или программных регистраторов расчетных операций "в условиях кризисной экономической ситуации в стране является обременительным для малого и среднего бизнеса".
В законопроект также была внесена норма, предусматривающая изменение лимитов для плательщиков единого налога 2-4 групп с их привязкой к размеру минимальной зарплаты. В то же время предложено повысить лимит оборота для обязательного использования РРО с 1 млн грн до 820 минимальных зарплат.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.