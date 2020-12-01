Долярчик написав:Друзі ФОПи Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп. Робимо все, щоб досягти перемоги!
Долярчик написав:Друзі ФОПи Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп. Робимо все, щоб досягти перемоги!
Успіх написав:Подивитись відео - так все, наче, просто-легко. А не пояснюють, що якщо ти хоч без найманих працівників і хоч торгуєш до мільйона грн - але на другій групі/категорії - то зобов'язаний поставити РРО!
Успіх Та з того боку, з того, Зе влада любить ідіотів які її обрали, але зате ж без Порошенко, вірно? . Ти все любиш козиряти, що ти білий ФОП і тобі боятися нічого і це дійсно так, але це було, при клятому Порошенко, а зараз все по іншому, по зробленому всіх вас разом, читай, насолоджуйся своїм вибором і чекай гостей від ЗЕ влади Це твій кіоск?
Мінімальний штраф - 51 000 грн: сумські підприємці мають надавати документи про походження товарів Ця сума є найменшою, говорить начальник управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Єщенко. “Це - найнезначніший розмір штрафу. За різні порушення він може складати 68 тис. грн, 100 тис., 340 тис. і т.д.”, - зазначив він. https://www.0542.ua/news/2813198/minima ... na-tovariv