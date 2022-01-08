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ФОП і РРО
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:16

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  Grand Touring написав: киоски и крупный бизнест не увязываются, хоть что продают? работают под одним брендом? Что за бренд?

молочка, мясокомбинаты - прямые продажи от них
бренды палить не буду :D
Не знаю як у Києві..а у Львові кіоск з мясом продає максимум 20000 грн за добу, приблизно 30%( знову ж максимум) при покупці користуються терміналом....
ФОП на 2 групі єдиного може мати виторг 5 млн+ грн в рік....
Таким чином ФОП може мати 3 точки і все одно не вивалюватись за маскимально дозволений виторг.

А тепер по суті
Якщо ФОП до 01-01-2022 не повинен був користуватись касовим..то він мав термінал
Якщо з 01-01-2022 - касовий став обовязковим..то ФОП просто пише що не працює...і ніхто йому не доведе зворотнє...
А от якщо ж він проведе хочаб одну операцію по терміналу..і при цьому не проведе по касовому операцію на ту ж сумму...то на протязі 3 років він ходить під ймовірністю отримати штраф від 61000 грн...

Так що не шукайте чорну кішку в темній кімнаті.

так я и подозревал :)

а вот Вы когда считаете, то опять же учитываете только оборот по терминалу - а так уже один киоск вылетает за 5 млн грн. а если их десятки? вот с этим сейчас и борются ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:31

РРО - не з того боку почали...

  budivelnik написав:Якщо ФОП до 01-01-2022 не повинен був користуватись касовим..то він мав термінал
Якщо з 01-01-2022 - касовий став обовязковим..то ФОП просто пише що не працює...і ніхто йому не доведе зворотнє...
А от якщо ж він проведе хочаб одну операцію по терміналу..і при цьому не проведе по касовому операцію на ту ж сумму...то на протязі 3 років він ходить під ймовірністю отримати штраф від 61000 грн

Я чув, що багато, хто мав в своїх магазинах термінали - з Нового року відмовились від них і працюють тільки за готівку.
А це і банки від чують відтік грошенят!( повернення їм терміналів)

Ви теж відмовились від терміналу, але продовжили працювати?
Чи взяли "відпустку" на місяць?(теж чув, що таке багато ФОПів зробили)
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:38

Re: ФОП і РРО

  Shaman написав:а так уже один киоск вылетает за 5 млн грн. а если их десятки? вот с этим сейчас и борются

З чим боряться? Якщо друга група автоматом попадає під РРО, хоч оборот буде до 5 лямів.

Так, боротись треба, але щоб СПРАВДІ ДРІБНІ ФОПи не попадали під м'ясорубку!
Якось треба розділити дрібноту і жирних котів :)
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:02

  Успіх написав:
  Shaman написав:а так уже один киоск вылетает за 5 млн грн. а если их десятки? вот с этим сейчас и борются

З чим боряться? Якщо друга група автоматом попадає під РРО, хоч оборот буде до 5 лямів.

Так, боротись треба, але щоб СПРАВДІ ДРІБНІ ФОПи не попадали під м'ясорубку!
Якось треба розділити дрібноту і жирних котів :)

Как???

Гетьманцев ждет звонка :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:14

Все ж дуже просто!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:а так уже один киоск вылетает за 5 млн грн. а если их десятки? вот с этим сейчас и борются

З чим боряться? Якщо друга група автоматом попадає під РРО, хоч оборот буде до 5 лямів.

Так, боротись треба, але щоб СПРАВДІ ДРІБНІ ФОПи не попадали під м'ясорубку!
Якось треба розділити дрібноту і жирних котів :)

Как???

Гетьманцев ждет звонка :D

Так я вже писав - щоб просто під'єднати Податкову до терміналу і все!
Щоб просто я вбивав суму товару і все!(жодних кодувань/назв і т.п.)
Нехай дивляться, скільки я мУльйонів оберну за рік! :)
І нехай ходять час-від-часу перевірки, контролюють, чи щось не пробивається мимо терміналу. Все.

Тоді все буде видно через рік - хто обернув 1-3 лями, а хто 7-10 і більше!!!
Зробити всіх разом! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:45

Re: ФОП і РРО

та же тема

Терминал не работает. Почему во многих кофейнях и магазинах сейчас нельзя рассчитаться картой
Shaman
 
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