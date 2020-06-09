Про це повідомляє АН "Благовіст".
Дивися повний текст Оренда квартир у Києві подешевшала.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:27
Оренда квартир у Києві подешевшала
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Дивися повний текст Оренда квартир у Києві подешевшала.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:28
Последнее, что нужно было человеку - это переезд во время карантинной самоизоляции. Прям толпами ходили в поисках оазиса. Спрос упал. Малополезных сотрудников уволили. Те съехали с арендованной квартиры обратно к родителям. Но самоизоляция с таким количеством людей в квартире - хороший мотиватор искать работу и квартиру. И не осень думаю все, как всегда, будет разобрано, в том числе и студентами.
Арендный бизнес очень чувствительный, и все нужно учитывать.
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