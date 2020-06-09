Оренда квартир у Києві подешевшала

Додано: Нед 14 чер, 2020 11:28

Последнее, что нужно было человеку - это переезд во время карантинной самоизоляции. Прям толпами ходили в поисках оазиса. Спрос упал. Малополезных сотрудников уволили. Те съехали с арендованной квартиры обратно к родителям. Но самоизоляция с таким количеством людей в квартире - хороший мотиватор искать работу и квартиру. И не осень думаю все, как всегда, будет разобрано, в том числе и студентами.Арендный бизнес очень чувствительный, и все нужно учитывать.об этом. А не включать эмоции, после прочтения 1-2 статей. Те, кто не пошел на компромисс с арендаторами и выселил, сейчас кусает локти. И сейчас заманивает краткосрочными скидками, с надеждой потом выйти на до карантинные цифры. Ведь очень сложно найти стабильного арендатора. Который и делает всю кассу. А не сезонники, или эмоциональный контингент.