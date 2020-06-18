Незважаючи на пандемію COVID-19, багато країн впритул готуються до туристичного сезону.
Дивися повний текст Часи пандемії COVID-19: Де і за скільки можна відпочити в Україні.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 05:59
Часи пандемії COVID-19: Де і за скільки можна відпочити...
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Дивися повний текст Часи пандемії COVID-19: Де і за скільки можна відпочити в Україні.
Додано: Нед 21 чер, 2020 05:59
"По словам Шмыгаля, сокращение расходов на зарубежные поездки должно компенсировать недополучение украинской экономикой значительных поступлений от трудовых мигрантов, которые ранее пересылали валюту из-за рубежа, а сейчас вернулись в Украину."
Что-то я не понимаю. Как это можно компенсировать? Я и мои знакомые не поехали в Турцию в мае. Во первых не заработали за время карантина, какая это компенсация? Во вторых все собрались уже на октябрь, но в Затоку под пистолетом не поедут. Не получиться в Турцию в октябре, тогда Египет в декабре. Деньги отложенные на отдых я на Украине не оставлю по любому. Тем более цены на отдых в Турцию для июля месяца вроде как даже дешевле стали у joinup.
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