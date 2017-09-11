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Авто на несколько дней

Авто на несколько дней
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:25

Авто на несколько дней

Посоветуйте какое авто взять в аренду? Нужно по цене норм и авто комфортное. Мой автомобиль в ремонте, а ездить на такси по Киеву не вариант, таксисты обнаглели, цены повышают каждый день.
JenyaBond
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:36

Re: Авто на несколько дней

угадайте какое мне авто нужно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:44

Не угадайте, а подскажите. Если точнее, то интересует средний класс, чтобы не дорого, но комфортно. Какой автомобиль вы взяли бы для себя?
JenyaBond
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:07

  JenyaBond написав:Не угадайте, а подскажите. Если точнее, то интересует средний класс, чтобы не дорого, но комфортно. Какой автомобиль вы взяли бы для себя?

сейчас у меня Октавия, до нее Пассат, такие бы варианты и посоветовал.
unicdima
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Повідомлень: 570
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