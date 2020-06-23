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У КМДА розповіли, які
ремонти заборонено робити...

У КМДА розповіли, які ремонти заборонено робити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:08

У КМДА розповіли, які ремонти заборонено робити...

Пропонуємо до обговорення:
Заборонено, наприклад, збільшувати площу санвузлів за рахунок площі житла.

Дивися повний текст У КМДА розповіли, які ремонти заборонено робити власникам квартир у багатоповерхівках.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:09

смешно :)
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