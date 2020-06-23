Заборонено, наприклад, збільшувати площу санвузлів за рахунок площі житла.
Дивися повний текст У КМДА розповіли, які ремонти заборонено робити власникам квартир у багатоповерхівках.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 20:08
У КМДА розповіли, які ремонти заборонено робити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА розповіли, які ремонти заборонено робити власникам квартир у багатоповерхівках.
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