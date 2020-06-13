Європі загрожує серйозна друга хвиля коронакризи – Лагард

Додано: Пон 29 чер, 2020 10:42

Действительно с точки зрения туризма будет очень много изменений. Неразвитые страны (в плане туризма) будут тонуть от локального спроса, ведь отдыхать хочется всегда, а это значит, что маленький бизнес сдающий комнаты и квартиры выживет, а большой будет под вопросом, если находится не в нужном месте, но на безрыбье и рак рыба, поэтому туризм сможет выжить, если выживает туризм выживает и другая инфраструктура возле него - это цепочка жизни. Проблема людей, да и бизнеса в том, что есть внутреннее желание стать монополистом и чтобы конкурент сдал позиции, но монополия это тоже ответственность, к этому нужно быть готовым, в противном случае от неспособности покрыть спрос качество пострадает. В общем ждем и наблюдаем как меняется мир. ...