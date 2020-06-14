3 травня середня ціна, щоб зняти однокімнатку, досягла мінімального значення за увесь період карантину.
Дивися повний текст Як змінювалися ціни на оренду квартир у Києві під час карантину.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:45
Як змінювалися ціни на оренду квартир у Києві під час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінювалися ціни на оренду квартир у Києві під час карантину.
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:45
Этот весь коронавирусный хайп ударил разве что по посуточной аренде.
Люди, которые годами снимают, вот так с ходу не срывались с хорошей квартиры, чтобы сэкономить 10%. Которые вполне логично после карантина восстановились бы. Как и хозяева шли на контакт, чтобы уберешь идеального арендатора, и не искать новых. Найти хорошего арендатор иногда сложнее чем хорошую квартиру. (
Съехал преимущественно ненадежный контингент, для которых обычный режим платежей не всегда был комфортный, а тут 2-3 месяца траблов. Они обратно к родителям. И хорошо если в этот же город.
Додано: Сер 01 лип, 2020 09:37
Re: Як змінювалися ціни на оренду квартир у Києві під час...
Не совсем так. Рынок дешевой аренды просто заполнился предложениями за 4-5тыс. То, что раньше найти было нереально - сейчас в избытке. Но опять же, все, что более-менее толковое и возле метро - по прежнему в цене.
Но в целом так и есть: контингент который жил от зарплаты до зарплаты в дешевом жилье разъехался по своим селам, а кто годами снимал жилье у одних и тех же хозяев имея стабильный доход не стал никуда дергаться.
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