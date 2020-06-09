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"Роза вітрів" виконала
перший авіарейс на...

"Роза вітрів" виконала перший авіарейс на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:00

Re: кандидат

  Delta7 написав:Заявлять можно что угодно, но рыночек

Президенту негоже завлять что угодно
sal
 
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