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Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57
Пропонуємо до обговорення:
У Києві за останній місяць правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників (маршруток) за порушення ними регламентів безпеки перевезень.
Дивися повний текст Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток оштрафували в червні за порушення карантину
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57
Так оштрафовали или составили протокол?
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Кузя
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:15
Кузя написав:
Так оштрафовали или составили протокол?
Вопрос из серии "нужно говорить градусник или термометр?".
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_hunter
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:00
_hunter написав: Кузя написав:
Так оштрафовали или составили протокол?
Вопрос из серии "нужно говорить градусник или термометр?".
Вопрос не в градуснике, а в том, что температуру меряли или как.
Звучит громко "ОШТРАФОВАЛИ", а сколько реально уплатило штрафы. Иначе это очковтирательство о бурной и эффективно проводимой работе. Где результат от выписанных штрафов?
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Кузя
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:12
Кузя написав: _hunter написав: Кузя написав:
Так оштрафовали или составили протокол?
Вопрос из серии "нужно говорить градусник или термометр?".
Вопрос не в градуснике, а в том, что температуру меряли или как.
Звучит громко "ОШТРАФОВАЛИ", а сколько реально уплатило штрафы. Иначе это очковтирательство о бурной и эффективно проводимой работе. Где результат от выписанных штрафов?
Вопрос именно в "градуснике" -- нет такого прибора. Как и юридического действия "оштрафовали". -- это так называемый "бытовой язык".
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_hunter
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:48
_hunter написав: Кузя написав:
Вопрос не в градуснике, а в том, что температуру меряли или как.
Звучит громко "ОШТРАФОВАЛИ", а сколько реально уплатило штрафы. Иначе это очковтирательство о бурной и эффективно проводимой работе. Где результат от выписанных штрафов?
Вопрос именно в "градуснике" -- нет такого прибора. Как и юридического действия "оштрафовали". -- это так называемый "бытовой язык".
И сколько градусников нужно, что бы выполнялись каранинные мероприятия?
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Кузя
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Додано: Чет 02 лип, 2020 19:22
_hunter написав:
Вопрос именно в "градуснике" -- нет такого прибора. Как и юридического действия "оштрафовали". -- это так называемый "бытовой язык".
Юридического нет, но мы и не в суде. У моих знакомых "оштрафовали" таки предполагает, что уже взяли денег. А "повышение ставок штрафов" предполагает нечто большее, чем увеличение чисел в выписанных протоколах. В противном случае на новости о повышении ставок штрафов народ бы реагировал пофигистичнее, как мне кажется. Но, конечно, у новостистов (особенно для заголовков) свой "бытовой язык". Это давно известно.
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moveton
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