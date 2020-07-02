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Кличко розповів, скільки
водіїв київських маршруток...

Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57

Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві за останній місяць правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників (маршруток) за порушення ними регламентів безпеки перевезень.

Дивися повний текст Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток оштрафували в червні за порушення карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57

Так оштрафовали или составили протокол?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:15

  Кузя написав:Так оштрафовали или составили протокол?

Вопрос из серии "нужно говорить градусник или термометр?".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:00

  _hunter написав:
  Кузя написав:Так оштрафовали или составили протокол?

Вопрос из серии "нужно говорить градусник или термометр?".

Вопрос не в градуснике, а в том, что температуру меряли или как. :)
Звучит громко "ОШТРАФОВАЛИ", а сколько реально уплатило штрафы. Иначе это очковтирательство о бурной и эффективно проводимой работе. Где результат от выписанных штрафов?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:12

  Кузя написав:
  _hunter написав:
  Кузя написав:Так оштрафовали или составили протокол?

Вопрос из серии "нужно говорить градусник или термометр?".

Вопрос не в градуснике, а в том, что температуру меряли или как. :)
Звучит громко "ОШТРАФОВАЛИ", а сколько реально уплатило штрафы. Иначе это очковтирательство о бурной и эффективно проводимой работе. Где результат от выписанных штрафов?

Вопрос именно в "градуснике" -- нет такого прибора. Как и юридического действия "оштрафовали". -- это так называемый "бытовой язык".
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:48

  _hunter написав:
  Кузя написав:
Вопрос не в градуснике, а в том, что температуру меряли или как. :)
Звучит громко "ОШТРАФОВАЛИ", а сколько реально уплатило штрафы. Иначе это очковтирательство о бурной и эффективно проводимой работе. Где результат от выписанных штрафов?

Вопрос именно в "градуснике" -- нет такого прибора. Как и юридического действия "оштрафовали". -- это так называемый "бытовой язык".


И сколько градусников нужно, что бы выполнялись каранинные мероприятия?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:22

  _hunter написав:Вопрос именно в "градуснике" -- нет такого прибора. Как и юридического действия "оштрафовали". -- это так называемый "бытовой язык".

Юридического нет, но мы и не в суде. У моих знакомых "оштрафовали" таки предполагает, что уже взяли денег. А "повышение ставок штрафов" предполагает нечто большее, чем увеличение чисел в выписанных протоколах. В противном случае на новости о повышении ставок штрафов народ бы реагировал пофигистичнее, как мне кажется. Но, конечно, у новостистов (особенно для заголовков) свой "бытовой язык". Это давно известно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:57

  moveton написав:
  _hunter написав:Вопрос именно в "градуснике" -- нет такого прибора. Как и юридического действия "оштрафовали". -- это так называемый "бытовой язык".

Юридического нет, но мы и не в суде. У моих знакомых "оштрафовали" таки предполагает, что уже взяли денег. А "повышение ставок штрафов" предполагает нечто большее, чем увеличение чисел в выписанных протоколах. В противном случае на новости о повышении ставок штрафов народ бы реагировал пофигистичнее, как мне кажется. Но, конечно, у новостистов (особенно для заголовков) свой "бытовой язык". Это давно известно.

Что не дает "разрешения" безграмотно изъясняться...
Увы, но нет: значит ли фраза "в Украине выросла средняя зарплата", что мне стали больше платить? -- и та фраза значит только одно: изменились суммы в протоколах.
_hunter
 
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