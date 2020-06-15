Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:31
Яков Васильевич фигура 100% непубличная. Но публичные фигуры в его окружении, что Чурий, что Рожкова - токсичные. Ему эта возня просто надоела. Да и любой Центробанк независим в решениях, а не независим от страны, а у нас он не то чтобы автономен, но и в определенном смысле, вообще, был изолирован.
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:32
А поясніть для чого автономному органу який досить непогано і без вас функціонує вибудовувати з вами якісь комунікації? Якщо вашими "вбросами" ви розраховуєте на ваших виборців, то їх стало трохи менше останнім часом.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:19
Олежка Устенко ще той яловий звіздобол, який думає, що таким має бути голова НБУ. А основне претендує на це крісло.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:32
Зеуроды мутят воду чтобы скрыть свою полную де*** некомпетентность, люди чести и ума их бесят и от них они любыми способами избавляются.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:42
независимая от кого или чего?
мои варианты:
1. от здравого смысла;
2. от государства Украина.
А этому старперу давно пора на выход. Единственный + от всей их деятельности (в т.ч. Гонтаревой) - это действия по привату.
да, они абсолютно не компетентны. это сложно не заметить.
но про честь и ум у ручной собачки западных структур... смешно.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:14
У меня только один вопрос к Зеленскому, после президентского срока он вернётся в 95 квартал?
Там его шутки были уместнее и смешнее...!
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:21
В народе озвучили главную проблему Украины - Зеленский
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:26
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|