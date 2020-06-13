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НБУ створив умови, що банкам
невигідно видавати кредит...

НБУ створив умови, що банкам невигідно видавати кредит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:26

НБУ створив умови, що банкам невигідно видавати кредит...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України створив такі умови, що державним і комерційним банкам невигідно видавати кредити бізнесу.

Дивися повний текст НБУ створив умови, що банкам невигідно видавати кредит бізнесу, - Арахамія.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:26

Арахамія та Дубинський у Верховній Раді і сам по собі Зезидент - це додаткові ризики пов'язані з неадекватністю цієї влади. Тож банки вимушені підвищувати відсотки враховуючи ці ризики
ztbbig
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:30

То це не депутати, а НБУ створює Закони, що абсолютно не захищають кредитора?
Це НБУ, а не "любий друг" Коломойський "кинув" спочатку вкладників Промбанку, а потім "Привату"?(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:33

Депутан Арахамия не в курсе что НБУ не кредитует бизнес?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:35

Однако они приходят в банк и им говорят о ставках в 25 -30%
А НБУ то причем ? Уж лучше Арахамие про сосны, эта тема ему с коллегами ближе и понятнее ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:38

НБУ создал условия? Какие?
"...Однако они приходят в банк и им говорят о ставках в 25 -30%.."
В какой банк? Прямо вот так берут и приходят в НБУ? Что черт возьми ты такое несешь?
demon0983886848
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:07

В США при ставке в 1-2%, ставки ,например, для стартапов от 20%...Риски бывают разные...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:36

У коммерческих банков есть все необходимые инструменты, чтобы реально оценить платежеспособность потенциального клиента, который хочет взять кредит по программе "5-7-9". Но товарищи настолько жлобы, что думают что они получат от НБУ под 6%, а выдадут потом лохам под 25%. Так в чем тут проблема? В НБУ? Ответ очевиден.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:39

Феерический ... Видимо, это НБУ, а не минфин через овгз высасывал ресурсы под 10+ гарантированных государством процентов. На кой ляд в таком случае банкам непонятные заемщики, мечтающие получить ресурс под “5-7-9%” и в лучшем случае обанкротиться, а в худшем - просто раствориться. То есть, безмозглая зелень обещает, банки оплачивают банкет, а в случае чего виновник - НБУ?
headshaker
 
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