Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Миша-клиент написав:
Из курса экономики помню ЧЕТЫРЕ функции денег:
1. Средство платежа;
2. Мерило ценности;
3. Средство накопления (т.е., сбережения);
4. Средство образования сокровищ.
Вы видите где-то в этом списке сохранение стоимости?
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:11
Вы видите где-то в этом списке сохранение стоимости?
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:04
С 2008-го и всего за каких-то 12 лет курс гривны упал с 5 UAH / USD до 27.5 UAH / USD или в 5.5 раз. Зарплата в долларовом эквиваленте сильно выросла? Производство тоже увеличилось?
Ну конечно выиграют. Пересичные просто будут в эйфории от кредитов на жилье-авто под 25 - 30% годовых вместе с мелким, средним бизнесом, фермерством под тот же процент против кредитов под 3 - 6% годовых в зарубежных странах. Конкурентноспособность, однако.
Ага, особенно после карантина.
Ну-ка, кто там у нас все возможные поблажки получил в карантин, а кто по-полной отгреб
Нет! Девальвация прикрывает их барыжничество, крысятничество и откровенное воровство.
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