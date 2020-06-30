RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Главу Мінфіну не влаштовує
низький курс долара

Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:11

  Миша-клиент написав:
  Амвросий написав:у денег нет функции сохранения стоимости. Основная функция денег - это мера стоимости и средство платежа.


Из курса экономики помню ЧЕТЫРЕ функции денег:
1. Средство платежа;
2. Мерило ценности;
3. Средство накопления (т.е., сбережения);
4. Средство образования сокровищ.


Вы видите где-то в этом списке сохранение стоимости?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2154
З нами з: 26.02.09
Подякував: 262 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:04

  Амвросий написав:
  qazzax написав:А от вжарити черговою девальвацією рядового українця , який отримує свій дохід в гривні... Да нє вопрос.

Тут вы не правы. За счет девальвации пойдет рост рабочих мест и рост зарплаты, который будет опережать рост цен. Если не хранить деньги, а сразу их тратить, то пересичным будет только выгода.

С 2008-го и всего за каких-то 12 лет курс гривны упал с 5 UAH / USD до 27.5 UAH / USD или в 5.5 раз. Зарплата в долларовом эквиваленте сильно выросла? Производство тоже увеличилось?
  Амвросий написав:Девальвация вжарит тех кто хранит крупные суммы гривны без движения или тех кто выдает кредиты. Бизнес и пересичные не пострадают, а наоборот выиграют. 8)

Ну конечно выиграют. Пересичные просто будут в эйфории от кредитов на жилье-авто под 25 - 30% годовых вместе с мелким, средним бизнесом, фермерством под тот же процент против кредитов под 3 - 6% годовых в зарубежных странах. Конкурентноспособность, однако.
  Амвросий написав:Но именно потому что девальвация выгодна бизнесу и пересичным, её врядли будут делать в ближайшее время.

Ага, особенно после карантина.
Ну-ка, кто там у нас все возможные поблажки получил в карантин, а кто по-полной отгреб :roll:
  Амвросий написав:Девальвация значительно урежет доходы олигархам.

Нет! Девальвация прикрывает их барыжничество, крысятничество и откровенное воровство.

1. “Золотая” руда. Как из страны выводятся миллиарды прибыли

2. Смена руководства ГФС и коррупционные схемы на таможне Украины

Зображення
Аlександр
 
Повідомлень: 3483
З нами з: 10.04.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи вплине на курс гривні відставка Смолія - думка...
R2 » Чет 02 лип, 2020 18:07
2 168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 22:40
ketrax70
Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:... 1, 2
R2 » Вів 30 чер, 2020 12:39
15 1613
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 10:12
vinitek_if
Голова Мінфіну пообіцяв щорічний перерахунок пенсій в...
R2 » П'ят 19 чер, 2020 13:40
3 446
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 17:41
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87389)
04.07.2020 15:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.