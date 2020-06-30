Миша-клиент написав:
Из курса экономики помню ЧЕТЫРЕ функции денег:
1. Средство платежа;
2. Мерило ценности;
3. Средство накопления (т.е., сбережения);
4. Средство образования сокровищ.
Вы видите где-то в этом списке сохранение стоимости?
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:11
Вы видите где-то в этом списке сохранение стоимости?
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:04
С 2008-го и всего за каких-то 12 лет курс гривны упал с 5 UAH / USD до 27.5 UAH / USD или в 5.5 раз. Зарплата в долларовом эквиваленте сильно выросла? Производство тоже увеличилось?
Ну конечно выиграют. Пересичные просто будут в эйфории от кредитов на жилье-авто под 25 - 30% годовых вместе с мелким, средним бизнесом и фермерством под тот же процент против кредитов под 3 - 6% годовых в зарубежных странах. Конкурентноспособность, однако
Ага, особенно после карантина.
Ну-ка, кто там у нас все возможные поблажки получил в карантин, а кто по-полной отгреб
Нет! Девальвация прикрывает их барыжничество, крысятничество и откровенное воровство.
1.
Которые затем обратно ложатся в ОВГЗ под 8 - 10% годовых в валюте.
2.
Поэтому минфинишка должен не о девале трындеть, а силовикам докладные писать насчет контрабанды и мутных экспортных схем.
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:29
Re: Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
Полностью вас поддерживаю. Именно так и ни как иначе. А не дурдом, когда с курса 28 упал на 25, потом опять на 28 и снижение до 22, а потом опять в гору. Только когда доллар упал до 22 я не видел нигде снижения цен, даже повешение наблюдалось по некоторым позициям, но спекулянты заработали не хило.
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:37
Допустим.
Тогда с таким ежегодным девалом, какими должны быть проценты по вкладам, кредитам и ОВГЗ?
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:41
Re: Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
Читаючи Ваші опуси, можна дійти тільки одного висновку: їх пише типовий байкар,а точніше, по вашому,типовий пропагандист найнятий олігархами,який просто відпрацьовує свої гонорари, за(с)ираючи мізки іншим.Тут, на жаль, таких "спєцов" чимало. Ви хоч зрозуміли про що сказав чиновник? Він ратує за девал. тільки для того, щоб виконати бюджет. Все, більш нічого. Ні про яке стимулювання виробництва, інвестиціі і т.д там не йдеться. Надрукують тонни нових асигнацій, виконають бюджет і чиновник ще на якийсь час збереже свою посаду,особливо не напружуючись якимись там реформами.... А Ви для чогось приплели сюди ревальвацію, меру стоимости, розмалювали як постраждають нещасні олігархи,як розбагатіють пролетарі розумової і фізичної праці. А як виросте ВВП -просто страшно й подумати.Чому ж тоді за 30 років такого успішного девалу, ВВП України на душу населення та середня зар.плата стали найнижчими в Європі і одними із найнижчих в країнах бувшого Союзу. Чому мільйони людей працюють в Європі, де чомусь немає такого успішного суцільного девалу, чому не створюються робочі місця, чому населення масово покидає країну, втікаючи, в тому числі, і від ваших стимулюючих девалів в більш. стабільні і більш прогнозовані країни?
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