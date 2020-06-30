Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Додано: Суб 04 лип, 2020 23:20

qazzax написав: Чому мільйони людей працюють в Європі, де чомусь немає такого успішного суцільного девалу, чому не створюються робочі місця, чому населення масово покидає країну, втікаючи, в тому числі, і від ваших стимулюючих девалів в більш. стабільні і більш прогнозовані країни? Чому мільйони людей працюють в Європі, де чомусь немає такого успішного суцільного девалу, чому не створюються робочі місця, чому населення масово покидає країну, втікаючи, в тому числі, і від ваших стимулюючих девалів в більш. стабільні і більш прогнозовані країни?

Я предлагаю стабильную плавную девальвацию в небольших пределах. У нас такого нет. Вместо этого у нас идет ревальвация с внезапными многократными девалами.Население бежит в Европу от огромных налогов и отсутствия рабочих мест. Всё это является следствием отсутствия плавной девальвации в разумных рамках (5-10% в год) и прогнозируемости экономики.При ревальвации организовывать рабочие места не выгодно. Владельцу крупного капитала выгоднее просто держать деньги в мешке или вложить их в государственный долг под видом "иностранных инвесторов" и сидеть наблюдать как его капитал выраженный в долларах увеличивается как на дрожжах без какой-либо деятельности.Зачем владельцу крупного капитала вкладывать его в бизнес повышая ВВП, если он от этого будет только терять на налогах. Гораздо выгоднее просто перевести капитал в гривну и сидеть смотреть как его капитал при переводе в доллары растет сам по себе, за счет тех кто работает и и вынужден платить больше налогов и тратить больше в магазинах.Чтобы так происходило ктото должен больше работать и меньше получать. И это будут не владельцы крупного капитала, а обычное население - работающее от зарплаты до зарплаты. Оно будет вынуждено больше работать за меньшую зарплату и платить больше налогов, чтобы обеспечить рост капитала тех кто вложил свои деньги в госдолг и ждет когда его капитал увеличится.Дорогая гривна сделает стоимость работников в Украине слишком высокой при выражении в долларах. Поэтому производства будет выгодно переносить из Украины в другие страны, где ниже налоги, есть плавная дефляция и потому стоимость работнико в долларах ниже. Причем сами работники в Украине купить на свою подорожавшую в долларах зарплату больше не смогут, потому что цены в Украине будут расти гораздо больше, ведь нужно оплачивать повышение стоимости гривны (с помощью повышения налогов и снижения зарплат).Госдолг, в который вложились олигархи прийдется выплачивать государству. В условиях когда экономика сворачивается, ВВП падает, доходы будут снижаться. Чтобы выплатить госдолг олигархам с процентами, прийдется повышать налоги и цены в магазинах, снижать зарплаты. И это при том что рабочих мест все меньше и меньше и зарплаты падают и без повышения налогов, т.к. все больше людей готовы работать за меньшую зарплату. Потому что работодателей становится все меньше и меньше.Это результат ревальвации. Поэтому при ревальвации внезапные многократные девалы неизбежны, они просто нужны чтобы экономика хоть как-то заработала.Чтобы этого не было нужна плавная девальвация на фиксированном и прогнозируемом уровне порядка 5-10%. Без внезапных скачков курса и многократных девалов. Курс должен просто плавно и медленно меняться, прогнозируемо. Тогда всё будет хорошо - станет выгодно создавать новый бизнес, открывать новые рабочие места, начнет расти ВВП и т.д.При плавной девальвации, если хотите сохранить - вкладываете в долларовый депозит под низкий процент порядка 2% он покрывает только инфляцию доллара. Хотите увеличить свои сбережения - вкладываете в гривневый депозит под 15%. Гривневый депозит кроме покрытия плавной девальвации (5-10%) также дает небольшой доход. Хотите зарабатывать больше - открывайте свой бизнес. Банки получают деньги от населения и могут на них выдавать кредиты для бизнеса. Так это должно работать в норме.