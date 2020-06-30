Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Додано: Нед 05 лип, 2020 02:13

Аlександр написав: Тогда одно из двух Тогда одно из двух

Аlександр написав: Да и к тому же, зачем тогда населению и бизнесу вкладывать еще во что-то, а не банально доллары скупать, прекрасно зная, что к концу года он будет стоить тридцатку, а в следующем и того дороже. Да и к тому же, зачем тогда населению и бизнесу вкладывать еще во что-то, а не банально доллары скупать, прекрасно зная, что к концу года он будет стоить тридцатку, а в следующем и того дороже.

Да ктото должен оказаться в невыгодном положении - либо население, либо олигархи-монополисты. В выгодном положении могут быть либо те кто работает и развивает экономику, либо крупные олигархи-монополисты. Пока ситуация складывается в пользу олигархов-монополистов, за счет ревальвации и ОВГЗ.Нужно выбирать чтото одно - либо развиваем экономику и страну (плавная девальвация + снижение налоговой нагрузки), либо наоборот - разрушаем экономику и ведем страну к краху (ревальвация с внезапными кратными девалами + повышение налогов).Вы хотите низкий курс доллара, окей - это можно устроить, будет низкий курс доллара, но цены в магазинах будут расти вместо курса, а зарплата также быстро падать и многие потеряют работу. Но потом не жалуйтесь, что через год экономика накроется медным тазом, вы останетесь без работы, а олигархи приумножат свои капиталы за счет ваших налогов.Хотите жить в нищете и голоде, без работы с растущими долгами и увеличивающимися ценниками в магазинах? Зато цифра на обменке будет падать. Но денег на покупку долларов уже не будет. И вам будет уже не до курса доллара.Наркоману хочется принять дозу и забыться. Так и тут кому-то хочется чтобы курс доллара был низкий. Только о последствиях не задумываются, руководствуясь только сиюминутными желаниями, как наркоманы. И даже не понимают, что от того что доллар будет дешевый, цены дешевле в магазине не станут. Платить всеравно прийдется, только платить прийдется потеряв работу и по более высоким ценам.Нужно понимать, что халявы не будет ни при низком курсе доллара, ни при высоком. Но при плавной девальвации будут рабочие места и выбор работы, где можно заработать денег. А при ревальвации высокие налоги, высокие цены и отсутствие работы.Я не олигарх-монополист, поэтому мне выгоднее чтобы было много бизнеса, много рабочих мест где можно заработать. А какой курс при этом будет на обменке не имеет значения. Уровень зарплаты зависит не от курса, а от развития экономики и бизнеса. А для этого нужна плавная девальвация и снижение налогов.потому что в долларах приумножить не получится, разве что сохранить то что есть. В гривне при девальвации можно не только сохранить но и немного заработать - размещая её на депозите в банке под процент выше девальвации. А если есть навыки предпринимательства, то в гривне можно заработать ещё больше открыв свой бизнес. Но это будет работать только при условии плавной и прогнозируемой девальвации.При ревальвации выгодней сворачивать бизнес, закрывать рабочие места и складывать гривну в мешок. Если вы олигарх с возможностью принимать законы под себя, то вы можете завести свои деньги через офшоры под видом "иностранных инвесторов" в ОВГЗ и госдолг, который с процентами будет выплачивать население в виде высоких налогов и цен. И эти проценты будут ещё и умножаться за счет снижения курса доллара. Такое себе разрушение экономики, ради сверхприбыли получаемой выбиванием налогов и загона населения в долги и нищету. Вы за это выступаете?Посмотрите что происходит - вместо того чтобы брать деньги в долг у населения в виде депозитов, деньги берут в долг у олигархов которые оформаляются как "иностранные инвесторы" и дают кредиты под 10-20% в долларах при этом требуют создание удобных законов под монополии олигархов. А населению предлагают депозиты под 0.1% в долларе и 5% в гривне и растущие налоги и тарифы по монополиям.Когда другие страны делают эмиссию национальных валют, чтобы поддержать бизнес и сохранить рабочие места, тут наборот устраивают ревальвацию и закручивают гайки усложняя ведение бизнеса и создание рабочих мест.театр абсурда...