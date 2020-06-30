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Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:45
Амвросий написав:
Я предлагаю стабильную плавную девальвацию в небольших пределах...
Прежде чем заниматься разработкой новых экономических моделей и тратить свое время на сочинение простыней, рекомендую ознакомиться с таким понятием как таргетирование инфляции и для чего это делается. Также рекомендуется к изучению по теме модель Манделла-Флеминга и теория "невозможной троицы".
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