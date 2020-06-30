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З 1 вересня в Україні зросте
мінімальна зарплата. Як...

З 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата. Як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:06

З 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата. Як...

Пропонуємо до обговорення:
Від розміру мінімальної зарплати залежить розмір єдиного соціального внеску.

Дивися повний текст З 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата. Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП.
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