|
|
З 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата. Як...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 лип, 2020 09:06
Пропонуємо до обговорення:
Від розміру мінімальної зарплати залежить розмір єдиного соціального внеску.
Дивися повний текст З 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата. Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89085
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему