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Як уникнути штрафу за "двійника"
- юрист дав пораду водіям

Як уникнути штрафу за "двійника" - юрист дав пораду водіям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 06:42

Як уникнути штрафу за "двійника" - юрист дав пораду водіям

Пропонуємо до обговорення:
Як водієві довести свою непричетність до скоєння правопорушення транспортним засобом-«двійником».

Дивися повний текст Як уникнути штрафу за \"двійника\" - юрист дав пораду водіям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 06:42

Юрист посоветовал обращаться к юристам (с) Не посоветовал пойти в полицию и написать заявление, а сразу к йуристу :)
summacut
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