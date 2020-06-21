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Підвищення мінімалки може
стати критичним фактором - ФРУ

Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення мінімальної заробітної плати на 38%, яке Кабмін планує провести у 2021 році, не є обгрунтованим.

Дивися повний текст Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

Такое ощущение там враги одни сидят. Пусть глава ФРУ проживет на сегодняшнюю минималку умник...
KTB
 
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