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Підвищення мінімалки може
стати критичним фактором - ФРУ

Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення мінімальної заробітної плати на 38%, яке Кабмін планує провести у 2021 році, не є обгрунтованим.

Дивися повний текст Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

Такое ощущение там враги одни сидят. Пусть глава ФРУ проживет на сегодняшнюю минималку умник...
KTB
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:13

Да, так и есть, возможно один грамотный человек нашелся... Производительность труда не выросла, неквалифицированный рабочий труд как ходил протерал штаны -тем и занимается сейчас. А квалифицированный - как получал больше так и получает. Подымут минималку и квалиффицыроване кадры будут делать ещё и работу за тех кто на минималка. А минисальщиуов уволят. Поедут они клубнику собирать по 12 часов в сутки за те же деньги - вот такие реалии. А за мелкие города,пгт, села,- вообще молчу. Ну или гривну напечатают, денег в руках в дураков станет больше, а купить смогут меньше! Как-то так.
igor_smile44
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:20

Хай проживуть на 4200 чи скільки там чистими виходить.Зараз на 100 грн в магазині мало що з продуктів придбати можливо,а ще комуналка і можливо якісь ліки.
11chymak
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:34

зелебобики не умеют в экономику. з.п. должно соответствовать доходам владельца бизнеса. нет дохода - нет з.п. Любители совка с принципами типа я работаю - платите мне, просто задолбали! В стране полная Ж. откуда взять денег на з.п. и налоги? только закрываться. Собственно гениальный план - угробить весь частный бизнес, чтобы только на завод шли и директору подчинялись. Скоты совковые
e_v_nechaev
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